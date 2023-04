L'Otan a livré presque tous les véhicules de combat promis à Kyiv, selon Stoltenberg

BRUXELLES (Reuters) - Les pays membres de l'Otan et leurs partenaires ont livré la quasi-totalité des véhicules de combat promis ces derniers mois à l'Ukraine, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. "Plus de 98% des véhicules de combat promis à l'Ukraine ont été livrés. Cela signifie plus de 1.550 véhicules blindés, 230 chars et d'autres équipements, notamment de vastes quantités de munitions", a détaillé Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse au siège de l'Alliance à Bruxelles avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. "Au total, nous avons formé et équipé plus de neuf nouvelles brigades blindées ukrainiennes. Cela placera l'Ukraine en position forte pour continuer à reprendre le territoire occupé", a ajouté le secrétaire général de l'Otan. Jens Stoltenberg a également "salué" l'appel téléphonique qui a eu lieu mercredi entre les présidents ukrainien Volodimir Zelensky et chinois Xi Jinping, le premier depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, tout en relevant que Pékin n'a toujours pas condamné l'invasion russe. (Reportage Bart Meijer et Andrew Gray, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)