L'OSCE dit que certains de ses observateurs sont détenus dans l'est de l'Ukraine

ZURICH, 23 avril (Reuters) - L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a annoncé samedi tenter d'obtenir la libération de certains membres de sa mission spéciale de surveillance détenus dans l'est de l'Ukraine.

"L'OSCE est extrêmement préoccupée par le fait qu'un certain nombre de membres de sa mission spéciale de surveillance ont été privés de leur liberté à Donetsk et à Louhansk. L'OSCE utilise tous les canaux disponibles pour faciliter la libération de son personnel", a déclaré l'organisation, ajoutant qu'elle n'était pas en mesure de donner plus de détails pour l'instant. (Reportage Michael Shields; version française Camille Raynaud)