L'orque dans la Seine, trop malade, sera euthanasiée

(Répétition coquille dans le titre)

PARIS, 29 mai (Reuters) - L'orque à la dérive dans la Seine depuis plusieurs jours va être euthanasiée afin de mettre fin à ses souffrances, a annoncé dimanche la préfecture de la Seine-Maritime.

Les mesures de sauvetage mises en place samedi pour tenter de ramener l'animal vers la mer, via un dispositif expérimental de stimuli sonores et une surveillance par drones, ont mis en évidence une "absence de vivacité, des réactions incohérentes (...) et un comportement erratique et désorienté", écrit la préfecture dans un communiqué.

"Les enregistrements sonores ont également révélé des vocalisations assimilables à des cris de détresse", ajoute la préfecture, qui précise que les tentatives de sauvetage de l'orque ont été interrompues en début de soirée.

Le cétacé de quatre mètres, dont l'état de santé s'est dégrade en eau douce, s'est éloigné de l'océan au début du mois. Il a été repéré pour la première fois à l'embouchure de la Seine le 16 mai entre le port du Havre et la ville de Honfleur en Normandie, avant de remonter des dizaines de kilomètres en amont pour se trouver à hauteur de la ville de Rouen. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Mimosa Spencer et Camille Raynaud)