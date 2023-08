L'organisation Etat islamique confirme la mort de son chef

DUBAÏ (Reuters) - L'organisation Etat islamique a confirmé jeudi la mort de son chef Abou Hussein al Husseini al Qourachi dans un message audio diffusé sur la messagerie Telegram. L'EI a choisi Abou Hafs al Hachimi al Qouraïchi pour lui succéder, a ajouté le porte-parole de l'organisation. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé en avril que Abou Hussein al Husseini al Qourachi avait été tué en Syrie lors d'une opération des services secrets turcs. (Reportage Jana Choukeir, Nayera Abdallah et Nadine Awadalla, rédigé par Enas Alashray; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)