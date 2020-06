L'Oréal veut supprimer les emballages en plastique non recyclés d'ici 2030

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Oréal s'est fixé pour objectif de commercialiser davantage de produits "verts" et de supprimer de ses produits les emballages en plastique non recyclés d'ici 2030, dans le cadre d'un nouveau programme de développement durable, a déclaré jeudi son PDG, Jean-Paul Agon.

Le géant français des cosmétiques va notamment lancer sous la marque Garnier un shampoing solide, qui se présente sous la forme d'un savon. Le propriétaire des marques Maybelline et Lancôme s'est par ailleurs engagé à réduire de 50%, par produit fini, l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 2016.

"D'ici à 2025, l'ensemble des sites opérés par le groupe seront neutres en carbone via l'amélioration de leur efficacité énergétique et l'utilisation de 100% d'énergies renouvelables", écrit L'Oréal dans un communiqué.

Selon Jean-Paul Agon, 100% des emballages plastiques mis sur le marché par le groupe seront d'origine recyclée ou biosourcée, contre 15% fin 2020.

"Il est temps d'agir, d'accélérer", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Reuters, ajoutant que la crise du coronavirus avait probablement renforcé la demande des consommateurs pour des produits plus naturels.

Soucieux de réduire l'impact de leurs produits sur l'environnement, les groupes de cosmétiques ont ces dernières années proposé des bouteilles rechargeables, revu la composition de leurs shampoings et lancé des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. L'essor du commerce en ligne engendre cependant toujours plus d'emballages et de déchets.

"Le commerce électronique est un défi pour le développement durable (...) il ne disparaîtra pas, il faut composer avec", a déclaré Jean-Paul Agon, soulignant par exemple les efforts du groupe pour l'utilisation de boîtes en carton recyclé en Chine.

(Sarah White; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)