L'Oréal sous pression après des ventes jugées décevantes au T3

PARIS, 19 octobre (Reuters) - L'Oréal reculait en Bourse vendredi dans la matinée, le groupe ayant fait état jeudi soir d'une croissance organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en dessous des attentes, en raison notamment d'un recul des ventes en Asie. A la Bourse de Paris, le titre ne cède plus que 0,73% à 08h15 GMT contre un repli de 0,87% pour l'indice CAC 40. La valeur a perdu jusqu'à 3,7% dans les premiers échanges et touché un creux depuis mars. Un ralentissement dans la division luxe de L'Oréal était attendu après que la division parfums et cosmétiques de LVMH a raté de peu le consensus la semaine dernière, mais avec une croissance limitée à seulement 3,2% dans la division luxe contre 12,2% prévu, c'est une surprise négative pour le marché, soulignent les analystes de Jefferies. Les analystes ont également pointé du doigt l'impact plus important que prévu des contrôles effectués par les autorités chinoises sur les revendeurs Daigou qui achètent des produits du groupe à prix réduits à l'étranger pour les revendre en Chine. Même si les investisseurs s'attendaient à une baisse en Asie du Nord, l'ampleur du manque à gagner "nous a surpris", indiquent pour leur part les analystes de Barclays. (Reportage Mimosa Spencer, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)