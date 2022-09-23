L'Oréal signe un accord pour l'acquisition de Skinbetter Science
23 septembre (Reuters) - L'Oreal SA:
* L'ORÉAL SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE SKINBETTER SCIENCE
* SKINBETTER SCIENCE A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 95 MILLIONS DE DOLLARS SUR DOUZE MOIS GLISSANTS AU 31 JUILLET 2022
* CETTE ACQUISITION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU DÉBUT DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2022, SOUS RÉSERVE DES APPROBATIONSRÉGLEMENTAIRES USUELLES
* L'ÉQUIPE DIRIGEANTE ACTUELLE CONTINUERA DE GÉRER L'ACTIVITÉ, DEPUIS LE SIÈGE SOCIAL INSTALLÉ EN ARIZONA, SOUS LA SUPERVISION DE CHRISTINA FAIR, PRÉSIDENTE DE LA DIVISION COSMÉTIQUE ACTIVE DE L'ORÉAL USA Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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