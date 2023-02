L'Oréal signe des contrats avec EDF pour contribuer à la neutralité carbone de tous ses sites d'ici 2025

L'Oréal signe des contrats avec EDF pour contribuer à la neutralité carbone de tous ses sites d'ici 2025













21 février (Reuters) - Electricite de France SA : * EN FRANCE, LE GROUPE L'ORÉAL SIGNE AVEC LE GROUPE EDF PLUSIEURS CONTRATS POUR CONTRIBUER À L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE DE L'ENSEMBLE DE SES SITES D'ICI À 2025 * LE GROUPE L'ORÉAL SIGNE AVEC EDF DES CONTRATS D'ACHAT DIRECT D'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE RENOUVELABLE À PARTIR DE LA PRODUCTION DE DEUX PARCS SOLAIRES * LE GROUPE L'ORÉAL SIGNE AVEC EDF UN CONTRAT AVEC AGREGIO, POUR AGRÉGER LA PRODUCTION DE CES PARCS SOLAIRES * LE GROUPE L'ORÉAL SIGNE AVEC EDF UN CONTRAT DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ SUR 2024 ET 2025 POUR ALIMENTER LES SITES DE PRODUCTION DU GROUPE L'ORÉAL EN FRANCE, INTÉGRANT LE VOLUME DU PPA * CES CONTRATS D'ACHAT DIRECT D'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE RENOUVELABLE PORTENT SUR LA FOURNITURE PENDANT 15 ANS DE LA TOTALITÉ DE LA PRODUCTION DE DEUX CENTRALES SOLAIRES À CONSTRUIRE ET EXPLOITER PAR EDF RENOUVELABLES * AVEC CES CONTRATS, LE GROUPE L'ORÉAL VA BÉNÉFICIER D'UN PRIX D'ACHAT MAITRISÉ SUR LE LONG TERME, VA GARANTIR L'ORIGINE RENOUVELABLE DE L'ÉLECTRICITÉ AINSI ACHETÉE ET VA DÉVELOPPER DE NOUVELLES CAPACITÉS POUR SES ACTIVITÉS * LA SIGNATURE DE CES DEUX NOUVEAUX CONTRATS S'AJOUTE AUX 5,3 GW DE PPA D'ORIGINE RENOUVELABLE SIGNÉS PAR LE GROUPE EDF DANS LE MONDE DEPUIS 2010 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)