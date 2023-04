L'Oréal rachète Aesop au brésilien Natura pour 2,52 milliards de dollars

(Reuters) - L'Oréal a conclu un accord avec le groupe brésilien Natura & Co pour acquérir la marque de luxe australienne Aesop pour une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés. Cette opération va permettre au géant français de renforcer sa présence sur le marché du luxe, tandis qu'elle va offrir à Natura une bouffée d'oxygène alors que le groupe brésilien est miné par des dettes et a vu ses marges se rétrécir. Dans un communiqué, L'Oréal souligne qu'Aesop est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie, avec 537 millions de dollars de ventes l'an dernier - soit une hausse de 21% sur un an à taux de change constant. "Aesop tire avantage de tous les courants de consommation ascendants actuels et L'Oréal contribuera à accélérer son énorme potentiel de croissance, notamment en Chine et dans le 'travel retail'", a déclaré le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, dans le communiqué. Natura a indiqué de son côté que cette transaction allait permettre d'accélérer son désendettement et de recentrer sa stratégie. Le groupe brésilien a précisé que l'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2023. (Reportage Peter Frontini à Sao Paulo, rédigé par Jean Terzian)