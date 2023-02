L'Oréal: La demande aux Etats-Unis dope le CA au 4e trimestre mais la Chine pèse

(Reuters) - L'Oréal a enregistré une croissance de ses ventes de 8,1% à données comparables au quatrième trimestre, un peu plus faible qu'au cours des trois mois précédents, la solidité de la demande aux Etats-Unis et en Europe ayant contribué à compenser l'impact des perturbations dues au COVID-19 en Chine. Le géant des cosmétiques, propriétaire du mascara Maybelline et des soins pour la peau CeraVe, a vu ses ventes atteindre 10,3 milliards d'euros (11,1 milliards de dollars) sur la période octobre-décembre, conformément aux attentes des analystes, selon les données de Refinitiv. A 8,1%, la croissance des ventes a ainsi ralenti par rapport aux 9,1% enregistrés au troisième trimestre. Elle a été soutenue par une progression de 9,4% à données comparables aux Etats-Unis et de 8,1% en Europe, alors que L'Oréal a déclaré avoir constaté un ralentissement important en Chine au second semestre. Nicolas Hieronimus, directeur général du groupe, a pointé du doigt des difficultés sur le marché chinois, marqué par des fermetures, y compris pour les ventes en ligne, les livreurs ne pouvant pas accéder aux domiciles des clients. Les ventes en Chine ont été "très mauvaises", a ajouté Nicolas Hieronimus, le mois de janvier ayant commencé sur la même tendance malgré une amélioration début février après l'assouplissement des restrictions sanitaires. Le dirigeant a annoncé que le premier trimestre ne verrait pas d'accélération immédiate mais il a dit anticiper une reprise des affaires en Chine à partir du deuxième trimestre. Nicolas Hieronimus a en revanche jugé que les chiffres de janvier pour les Etats-Unis avaient été très positifs, témoignant du dynamisme du marché américain. La croissance la plus rapide est venue de la division vendant les marques de soins pour la peau CeraVe et La Roche-Posay, en hausse de 19,4% sur le trimestre, tandis que la division luxe a affiché une croissance de 5,5%. (Reportage Mimosa Spencer, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)