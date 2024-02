L'Oréal Groupe et Prada signent un contrat de licence long terme avec la marque Miu Miu

9 février (Reuters) - L'Oreal SA: * L'ORÉAL GROUPE ET PRADA S.P.A ONT ANNONCÉ LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE LICENCE LONG TERME ET MONDIALE AVEC LA MARQUE MIU MIU * CONTRAT DE LICENCE LONG TERME ET MONDIALE POUR LA CRÉATION, LE DÉVELOPPEMENT ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE BEAUTÉ DE LUXE DE LA MARQUE MIU MIU * LES PREMIERS PARFUMS LANCÉS PAR L'ORÉAL GROUPE SONT ATTENDUS EN 2025 * L'ACCORD ENTRERA EN VIGUEUR APRÈS LES APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES USUELLES