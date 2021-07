L'Oréal dopé par ses parfums et son maquillage

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La croissance des ventes de L'Oréal s’est accélérée au deuxième trimestre à la faveur de l'essor de la demande des consommateurs américains et l'assouplissement des mesures de restrictions.

Le secteur du luxe a bénéficié du redémarrage de la demande chinoise et américaine au cours des derniers trimestres, permettant à des groupes comme LVMH de publier des revenus à des niveaux pré-pandémiques, et à L'Oréal d’afficher des tendances similaires alors que les campagnes de vaccination progressent et que les gens commencent à sortir davantage.

Le groupe français, qui possède également des marques comme Maybelline et Lancôme, a déclaré que les ventes de parfums haut de gamme étaient en hausse, et que les ventes de maquillage, en difficultés pendant plusieurs années, se redressaient.

L’Oréal a fait état d’un chiffre d’affaire en hausse de 33,5% à 7,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, soit une croissance de 33,5% si l'on exclut les fluctuations monétaires et les acquisitions. Une croissance supérieure à celle de 10,2% enregistrée au trimestre précédent, lorsque L'Oréal entamait son redressement dans la foulée de la réouverture des magasins dans la majeure partie de l'Asie.

L'Oréal "se trouve bien positionné pour continuer sur son rythme de croissance d’avant crise", a déclaré le directeur général Nicolas Hieronimus, ajoutant que le groupe allait poursuivre son plan offensif de lancements de produits au cours du second semestre de 2021.

(Reportage Sarah White, version française Laura Marchioro)