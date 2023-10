L'Oréal affiche une hausse de ses ventes au T3, malgré un recul en Asie

L'Oréal affiche une hausse de ses ventes au T3, malgré un recul en Asie













PARIS, 19 octobre (Reuters) - L'Oréal a fait état jeudi d'une croissance organique de 11,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tirée par l'Europe et les Etats-Unis, mais en-dessous des attentes en raison d'un recul des ventes en Asie du Nord. Le groupe, qui détient des marques grand public comme Maybelline et d'autres plus haut de gamme comme Lancôme, a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 11,1% à périmètre constant. Ce résultat est légèrement inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une croissance organique des ventes de 11,5%, selon le consensus cité par Barclays. En Asie du Nord, principalement représentée par la Chine continentale, L'Oréal a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 2,06 milliards d'euros, soit une baisse de 4,8% à périmètre constant. Les analystes anticipaient une croissance organique de 14,4% pour cette région. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)