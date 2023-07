"L'ordre est en train d'être rétabli", affirme Gérald Darmanin face aux émeutes

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - "L'ordre est en train d'être rétabli", a assuré lundi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alors que le nombre d'arrestations en France a continué de baisser lors des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre dans la nuit de dimanche à lundi. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur encore provisoire, 157 interpellations ont eu lieu dans la nuit, trois policiers et gendarmes ont été blessés et 352 incendies ont été observés sur la voie publique. Lors des violences dans la nuit de vendredi à samedi, plus de 1.300 personnes avaient été interpellées. D'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 3.354 personnes ont été interpellées au total ces six derniers jours lors des violences urbaines qui ont éclaté après la mort mardi à Nanterre (Hauts-de-Seine) du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier lors d'un contrôle routier. "Cela montre que le rétablissement de l'ordre se fait grâce à une fermeté qui a été affichée sans prendre l'état d'urgence", a déclaré lundi Gérald Darmanin à des journalistes lors d'un déplacement à Reims, théâtre ces derniers jours de violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur a souligné la jeunesse des personnes interpellées - leur moyenne d'âge étant de 17 ans - et appelé à la responsabilité des parents, se faisant l'écho du président Emmanuel Macron qui avait lancé le même appel vendredi. "Il faut que l'on se pose tous cette question de la responsabilité des familles, des parents, parce que ce n'est pas à la police nationale, à la gendarmerie, ou même au maire ou même à l'Etat de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à l'école, je pense que c'est une question qui relève de l'autorité parentale", a estimé Gérald Darmanin. ÉMOI DES MAIRES Le ministre de l'Intérieur a également annoncé avoir débloqué 20 millions d'euros pour réparer les caméras de vidéo-protection endommagées lors des violences "dès la fin de l'été". Les émeutes qui ont éclaté après la mort de Nahel ont mené à des pillages et des détériorations de bâtiments publics (mairies, écoles, commissariats ...). Le président de la République Emmanuel Macron, qui a annulé une visite d'Etat en Allemagne, doit recevoir lundi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher. Il doit aussi recevoir mardi les maires des "plus de 220 communes victimes d'exactions" lors des émeutes des derniers jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, le domicile du maire Les Républicains de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Vincent Jeanbrun, a été vandalisé et son épouse et ses enfants ont été pris pour cible, provoquant un vif émoi dans la classe politique. Le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, avait invité ses homologues à réunir les habitants de leur commune devant leur mairie à midi lundi "pour le retour à la paix civile". (Reportage Tassilo Hummel, rédigé Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)