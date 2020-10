L'optimisme venu des USA continue de profiter aux actions

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, encouragées par la progression continue de Wall Street à l'approche des élections américaines du 3 novembre, le contexte politique alimentant les anticipations de mesures de relance budgétaire aux Etats-Unis.

A Paris, le CAC 40 affiche sur la journée un gain de 0,71% (34,87 points) à 4.946,81 points, sa meilleure clôture depuis le 18 septembre. A Londres, le FTSE 100 a avancé de 0,66% et à Francfort, le Dax a progressé de 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,53%, le FTSEurofirst 300 0,55% et le Stoxx 600 0,55%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones à Wall Street s'adjugeait 0,79%, le Standard & Poor's 500 0,92% et le Nasdaq Composite 1,02%.

Si un accord bipartisan sur un plan de relance global semble peu probable avant l'élection présidentielle du 3 novembre, les investisseurs en actions aux Etats-Unis continuent de tabler d'une part sur l'adoption prochaine de mesures de soutien ciblées aux entreprises et aux ménages, d'autre part sur une victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre qui ouvrirait la voie à une relance budgétaire plus massive.

"Alors que Biden était précédemment perçu comme négatif pour les marchés actions du fait de ses volets réglementaire et fiscal, il est désormais salué pour son volontarisme budgétaire", note Edmond de Rothschild AM dans une note.

Le S&P 500 s'achemine ainsi vers une deuxième performance hebdomadaire positive d'affilée. En Europe, le Stoxx 600 a gagné 2,11% en cinq séances et le CAC 40 2,53%, sa plus forte progression sur une semaine depuis la mi-juin.

Les espoirs suscités par la situation politique aux Etats-Unis ont fait oublier aux marchés les chiffres décevants de la croissance britannique en août et de la production industrielle en France sur le même mois.

VALEURS

La conviction que l'Etat fédéral américain finira par venir à la rescousse des compagnies aériennes américaines a une nouvelle fois profité au secteur du tourisme et des loisirs en Europe, son indice Stoxx gagnant 1,58%.

Le compartiment des matières premières a pris 1,33%, la baisse du dollar favorisant la progression des cours des métaux de base ou de l'or, entre autres.

La meilleure performance du Stoxx 600 est pour le joaillier danois Pandora, dont le cours a bondi de 17,2% après des trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses prévisions.

A la baisse Euronext a cédé 4,63% en réaction à l'officialisation du rachat de la Bourse de Milan pour 4,325 milliards d'euros.

A Francfort, BASF a perdu 3,78% et freiné le Dax après l'annonce d'une perte nette trimestrielle de 2,6 milliards d'euros, creusée par de lourdes charges de dépréciation d'actifs.

CHANGES

Les spéculations sur la relance et la possible victoire de Joe Biden le 3 novembre aux Etats-Unis font reculer le dollar: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence abandonne 0,55% et a touché un plus bas de trois semaines.

L'euro, lui, amplifie son rebond et remonte vers 1,1820 dollar, son meilleur niveau depuis le 21 septembre.

La possibilité d'une alternance à la Maison blanche, voire au Sénat américain, bénéficie aussi aux devises touchées par les tensions commerciales internationales, comme le yuan chinois, au plus haut depuis avril 2019 sur le marché offshore.

TAUX

Les rendements obligataires de référence de la zone euro ont fini en baisse d'un point de base environ, à -0,526% pour le Bund allemand à dix ans.

Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans recule à 0,7837%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier cède un peu de terrain à l'approche du week-end mais s'achemine quand même vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début juin, la semaine ayant été largement dominée par l'arrivée de l'ouragan Delta dans le golfe du Mexique et la grève dans le secteur de l'énergie en Norvège.

Le Brent abandonne 0,21% à 43,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,27% à 41,08 dollars.

Sur la semaine, le Brent affiche pour l'instant un bond de 10,6% et le WTI un gain de 11,7%.

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)