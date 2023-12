L'optimisme devrait se poursuivre en Europe pour la 1ère séance de décembre

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note positive vendredi à l'entame du mois de décembre, dans la continuité du mois précédent, les investisseurs continuant de tabler sur une baisse des taux des grandes banques centrales l'an prochain après les derniers chiffres rassurants sur le reflux des pressions inflationnistes en zone euro et aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, qui a gagné 6,17% sur l'ensemble du mois de novembre, devrait progresser de 0,26% à l'ouverture vendredi. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,36% et le FTSE 100 à Londres de 0,54%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en hausse de 0,41% alors que le Stoxx 600 a enregistré (+6,41%) sur novembre, son meilleur mois depuis janvier. Les données publiées jeudi par Eurostat ont montré que le ralentissement de l'inflation en zone euro sur un an s'est accentué en novembre, à 2,4%, après +2,9% en octobre, tandis qu'aux Etats-Unis l'indice PCE des prix, indicateur privilégié de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, est resté inchangé en octobre sur un mois après avoir augmenté de 0,4% en septembre. Cela conforte les anticipations des marchés, qui parient que la Fed en a terminé avec les hausses de taux et qu'elle commencera à les assouplir rapidement, une première baisse de 25 points de base étant prévue pour mai, voire mars, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. Côté conjoncture, les marchés prévoient un atterrissage en douceur de l'économie américaine, tandis que le risque d'une récession en zone euro s'éloigne. Les chiffres des indices manufacturiers des deux côtés de l'Atlantique prévus ce vendredi permettront de confirmer ou non cet espoir, à moins de deux semaines des réunions de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Fed. Avant cela, le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer à partir de 16h00 GMT. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, avec le Nasdaq dans le rouge mais le Dow Jones à son plus haut niveau depuis janvier 2022, alors que les responsables de la Fed ont tenté de tempérer l'optimisme des marchés sur les taux. L'indice Dow Jones a gagné 1,47%, ou 520,47 points, à 35.950,89 points. Le S&P-500, plus large, a pris 17,22 points, soit 0,38%, à 4.567,80 points. Le Nasdaq Composite a en revanche cédé 32,27 points (-0,23%) à 14.226,22 points. Sur l'ensemble du mois de novembre, le Nasdaq a signé la plus forte progression des trois indices new-yorkais (près de +11%), sa meilleure performance mensuelle depuis l'été 2022. Le Dow Jones et le S&P-500 ont pris autour de 9%. Des indicateurs d'inflation ont conforté les anticipations des marchés, qui parient que la banque centrale américaine commencera à assouplir rapidement ses taux, mais le président de la Fed de New York, John Williams, n'a pas exclu jeudi une nouvelle hausse de taux si l'inflation rebondit. Aux valeurs, Ford a cédé 3,1% après avoir évalué à 8,8 milliards de dollars le coût de son nouvel accord social aux Etats-Unis et revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le laboratoire pharmaceutique Immunogen s'est envolé de 82,6% après l'annonce de son rachat, pour 10,1 milliards de dollars, par Abbvie (+2,8%). EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei, qui a gagné 8,5% en novembre, commence le dernier mois de l'année pratiquement stable. Il a fléchi de 0,17%, à 33.431,51 points, tandis que le Topix, plus large, a davantage résisté, prenant 0,32%, à 2.382,52 points. "Nous avons le sentiment qu'une grande partie des bonnes nouvelles est déjà intégrée dans les cours. Un peu de prise de bénéfices et de rééquilibrage ont probablement joué", commente Rodrigo Catril, stratège devises chez National Australia Bank. Dans les indicateurs japonais du jour, l'activité manufacturière s'est contractée en novembre (indice à 48,3) à un rythme plus rapide qu'en octobre sous l'effet d'une chute des commandes, tandis que le taux de chômage a légèrement baissé à 2,5% en octobre après 2,6% le mois précédent. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,40% après avoir pris 7,3% sur l'ensemble du mois de novembre, sa meilleure performance mensuelle depuis janvier. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a grignoté 0,06%, mais le CSI 300 a abandonné 0,38%. L'Indice PMI Caixin manufacturier en Chine montre que l'activité a progressé contre toute attente en novembre, à 50,7, les nouvelles commandes étant ressorties à leur rythme le plus rapide depuis le mois de juin. CHANGES/TAUX Le dollar, qui a perdu 3% sur l'ensemble du mois de novembre, sa plus forte baisse en un an, cède encore 0,08% face à un panier de devises de référence. L'euro avance de 0,16%, à 1,0903 dollar après un repli de 0,7% la veille, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2638 dollar (+0,13%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ 2,5 points de base, à 4,3262%, après un recul de 52,2 points sur l'ensemble du mois de novembre. Le rendement du Bund allemand est pratiquement inchangé, à 2,45% après un repli de 34 points de base sur le mois de novembre, le plus fort en rythme mensuel depuis juillet 2022. PÉTROLE Le marché pétrolier est en légère baisse, la réunion de l'Opep+ s'étant conclue sans décision commune sur des réductions de production: le Brent reflue de 0,32% à 80,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,17% à 75,83 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)