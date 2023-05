L'opposition turque conteste des milliers de bulletins de vote

L'opposition turque conteste des milliers de bulletins de vote













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Le Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition en Turquie, a annoncé mercredi avoir déposé plainte pour irrégularités sur des milliers de bulletins de vote déposés lors des élections présidentielle et législatives de dimanche. Le scrutin s'est révélé favorable au président Recep Tayyip Erdogan et à sa formation, le Parti de la justice et du développement (AKP), déjouant les pronostics des instituts de sondage qui pour la première fois en vingt ans, voyaient l'opposition unie capable de l'emporter. Le CHP, a précisé son vice-président Muharrem Erkek, conteste les résultats issus de quelque 2.270 urnes utilisées pour la présidentielle et 4.825 urnes pour les législatives. "Nous vérifions chaque voix, même si cela ne change pas le résultat final", a déclaré Muharrem Erkek à des journalistes à Ankara. Plus de 200.000 urnes ont été utilisées pour ces élections, en Turquie et pour la diaspora, a-t-il précisé. Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,51% des voix au premier tour de la présidentielle, juste au-dessous du seuil de 50% nécessaire pour être élu directement. Il retrouvera au second tour le 28 mai son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, le candidat du CHP, qui a recueilli 44,88%, selon les résultats du Conseil électoral supérieur. Un troisième candidat, le nationaliste Sinan Ogan, a récolté 5,17% des suffrages. (Reportage Huseyin Hayatsever et Ali Kucukgocmen; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)