L'opposition turque choisit Kilicdaroglu pour défier Erdogan

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Six partis d'opposition turcs ont décidé lundi de soutenir la candidature de Kemal Kilicdaroglu à l'élection présidentielle du 14 mai face au chef de l'Etat sortant Recep Tayyip Erdogan. Kemal Kilicdaroglu, 74 ans, est à la tête du Parti républicain du peuple (CHP), deuxième parti au Parlement derrière l'AKP de Tayyip Erdogan. "Notre seul objectif est d'amener le pays vers des jours de prospérité, de paix et de joie", a-t-il déclaré. Les élections présidentielle et législatives du mois de mai s'annoncent très disputées, dans un contexte rendu encore plus incertain par les conséquences des tremblements de terre qui ont dévasté le mois dernier sud de la Turquie, qui s'ajoutent à une inflation galopante. Mais si les sondages donnent une courte avance à l'opposition, beaucoup d'observateurs doutent que Kemal Kilicdaroglu, un ancien économiste qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, ait un charisme suffisant pour rivaliser avec Tayyip Erdogan. (Reportage de Ali Kucukgocmen et Orhan Coskun, version française Tangi Salaün)