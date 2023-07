L'opposition israélienne demande un gel de 18 mois de la réforme judiciaire

Crédit photo © Reuters

(.) JERUSALEM (Reuters) - Le chef de l'opposition parlementaire israélienne a exigé dimanche que le gouvernement gèle sa réforme judiciaire pendant 18 mois en préalable à tout négociation sur une solution consensuelle pour les changements. La semaine dernière, la coalition de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu a voté les premiers éléments d'une réforme du système judiciaire israélien, en cherchant à empêcher les juges de se prononcer sur certaines décisions du gouvernement. Ces mesures ont déclenché des mois de manifestations parmi les opposants israéliens. Benjamin Netanyahu, qui a été invité à rechercher un consensus par le président israélien, a suspendu sa réforme au début de l'année afin d'engager des pourparlers avec l'opposition. Après l'échec de ces discussions, Benjamin Netanyahu a tout de même poursuivi ses projets, faisant voter le projet de loi de la semaine dernière au parlement lors d'un vote serré. "Tant qu'il n'y a pas de gel de la législation, il n'y a ni intérêt ni logique à discuter d'autres lois ou d'autres accords", a dit Yaïr Lapid. Le Likoud de Benjamin Netanyahu a répondu qu'il était prêt à négocier mais a jugé que Yaïr Lapid, qui fut brièvement Premier ministre l'année dernière, exigeait plus de conditions qu'il n'en exigerait des Palestiniens. (Dan Williams; version française Nicolas Delame)