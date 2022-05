L'opposant russe Alexeï Navalny dit être sous le coup d'une nouvelle accusation

LONDRES (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné en Russie après deux condamnations, a annoncé mardi être l'objet d'une nouvelle inculpation qui pourrait lui valoir 15 ans de réclusion.

Alexeï Navalny, détenu dans la colonie pénitentiaire de Prokov pour une peine de deux ans et demi, a été condamné le 24 mai en appel à neuf ans de prison pour "escroquerie" et "outrage à magistrat".

Il est désormais accusé d'avoir formé une organisation extrémiste et d'incitation à la haine envers les autorités.

"Huit jours ne se sont pas écoulés depuis la confirmation de ma peine de neuf ans qu'un enquêteur s'est de nouveau présenté et m'a formellement accusé d'une nouvelle affaire", a déclaré Alexeï Nalvany sur Twitter.

"Il s'avère que j'ai créé un groupe extrémiste afin d'inciter à la haine envers les fonctionnaires et les oligarques. Et quand ils m'ont mis en prison, j'ai osé être mécontent de cette situation et j'ai appelé à des rassemblements. Pour cela, ils sont censés ajouter jusqu'à 15 années supplémentaires à ma peine", a-t-il ajouté.

(Reportage Reuters, version française Lou Phily)