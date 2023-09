L'opposant Martin Fayulu confirme sa candidature à la présidentielle

Crédit photo © Reuters

KINSHASA (Reuters) - Le leader de l'opposition en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, a confirmé samedi son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de décembre, où il sera l'un des principaux adversaires du président sortant Félix Tshisekedi. L'ancien cadre d'Exxon Mobil, âgé de 66 ans, était arrivé deuxième derrière Félix Tshisekedi lors des élections controversées de 2018. Son mouvement, le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, l'Union africaine et l'influente Église catholique du Congo avaient mis en doute les résultats, que Martin Fayulu avait contestés devant les tribunaux. L'opposant est depuis lors resté critique à l'égard de la présidence de Félix Tshisekedi, allant jusqu'à menacer de boycotter le scrutin du 20 décembre pour protester contre des fraudes présumées concernant la liste électorale. "Beaucoup ont préféré que je reste à l'écart, pour mieux tricher", a-t-il déclaré devant la presse à Kinshasa, affirmant qu'il enregistrerait officiellement sa candidature auprès de la commission électorale le 4 octobre. Pour permettre un meilleur contrôle, son parti fait pression pour que les résultats des élections soient annoncés par chaque bureau de vote, à la différence de 2018, qui voyaient les sondages prédire à Martin Fayulu une victoire écrasante. "Nous allons continuer à nous battre pour exiger la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections", a déclaré Martin Fayulu. Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, leader de l'opposition pendant longtemps au Congo, affirme avoir remporté les élections de 2018 de manière équitable. Il a promis de mettre fin à la corruption et à l'autoritarisme et il rejette les critiques affirmant qu'il n'aurait pas atteint cet objectif. La coalition au pouvoir devrait confirmer Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle lors d'une cérémonie ce dimanche. (Reportage Ange Kasongo, avec Justin Makangara ; Version française Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)