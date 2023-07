L'opération militaire à Jénine est bientôt terminée, dit Israël

Crédit photo © Reuters

JENINE, Cisjordanie (Reuters) - L'armée israélienne est sur le point de terminer l'opération d'ampleur qu'elle a lancée dans la nuit de dimanche à lundi à Jénine, en Cisjordanie occupée, a déclaré mardi un conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Plusieurs centaines de soldats israéliens appuyés par des blindés et des frappes de drones ont participé à cette opération destinée selon Israël à empêcher des groupes armés palestiniens soutenus par l'Iran d'utiliser le camp de réfugiés de la ville comme sanctuaire pour préparer des attaques et fabriquer des roquettes. Les combats ont fait au moins dix morts et une centaine de blessés dans les rangs palestiniens, selon le ministère de la Santé local. Trois enfants ont été tués, a déclaré le bureau des Affaires humanitaires de l'Onu. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dénoncé lundi un "crime de guerre" et annoncé la suspension des contacts avec Israël. Un appel à la grève générale a été lancé pour mardi dans l'ensemble de la Cisjordanie. Les Etats-Unis et les Nations unies ont fait part de leurs préoccupations pour la situation humanitaire, alors que quelque 3.000 personnes ont fui leurs logements. Les combats à Jénine sont les plus violents depuis que le camp de réfugiés avait été pris d'assaut pendant deux semaines et en partie rasé par l'armée israélienne en 2002, après une série d'attentats-suicides sur le sol israélien qui avaient fait 70 morts. Le Djihad islamique, une des factions palestiniennes, a indiqué que quatre de ses combattants avaient été tués pendant l'opération en cours. Cette opération "aura bientôt rempli ses objectifs", a déclaré mardi matin Tzachi Hanebi, conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahu, à la radio Kan. L'armée israélienne a dit avoir eu confirmation de la mort de neuf Palestiniens, tous des combattants selon elle. Elle a ajouté avoir arrêté 120 suspects et ne compter qu'un blessé léger dans ses rangs. (Reportage d'Ali Sawafta à Jénine, avec James Mackenzie à Jérusalem, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)