L'opération immobilière impliquant Bernard Arnault à Courchevel était légale, dit son avocate

PARIS (Reuters) - L'opération immobilière impliquant le PDG de LVMH, Bernard Arnault, et l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov dans la station de ski huppée de Courchevel, et sous le coup d'une enquête, a été conduite dans le respect des lois, a déclaré samedi à Reuters une avocate de l'homme d'affaires français. Le parquet de Paris a confirmé vendredi l'existence d'une enquête visant Bernard Arnault et qu'un signalement de Tracfin sur des opérations susceptibles de caractériser des faits de blanchiment y a été joint. "L'opération qui a été menée pour permettre l'agrandissement de l'hôtel Cheval Blanc à Courchevel est parfaitement connue et a été conduite dans le respect des lois et avec l’appui de conseils. L'enquête, apparemment en cours, ne manquera pas de le constater", a déclaré l'avocate de Bernard Arnault. L'information avait été rapportée initialement par le journal Le Monde qui a pu consulter la note de Tracfin. (Reportage Mimosa Spencer ; rédigé par Kate Entringer)