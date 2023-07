L'opérateur du sous-marin Titan suspend ses expéditions

L'opérateur du sous-marin Titan suspend ses expéditions













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La société américaine OceanGate, propriétaire du sous-marin d'exploration de l'épave du Titanic qui a implosé le mois dernier au fond de l'océan avec cinq personnes à bord, a "suspendu toutes ses expéditions et opérations commerciales", indique jeudi une bannière rouge sur son site internet. Elle n'a pas fourni d'explication. L'accident, qui fait l'objet d'une enquête des autorités américaines et canadiennes, a mis en lumière l'absence de réglementation dans ce domaine de l'exploration sous-marine à des fins touristiques. Le sous-marin Titan a perdu contact avec son navire de soutien pendant sa descente vers l'épave du Titanic dans l'Atlantique Nord le 18 juin dernier. Ses débris ont été retrouvés quatre jours plus tard sur le fond océanique, à environ 500 mètres de la proue du paquebot. (Rami Ayyub, version française Jean-Stéphane Brosse)