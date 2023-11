L'OPEP+ va réfléchir à une nouvelle baisse de l'offre de pétrole, selon des sources

Crédit photo © Reuters

par Olesya Astakhova et Alex Lawler MOSCOU/LONDRES (Reuters) - L'Opep+ va réfléchir à la possibilité de baisser à nouveau son offre de pétrole lors de sa prochaine réunion à la fin du mois après la chute de près de 20% des cours du brut depuis fin septembre, a-t-on appris de trois sources au sein de ce cartel réunissant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés. Le prix du baril de Brent est retombé à environ 79 dollars après avoir atteint un pic annuel en septembre, à 98 dollars. Les inquiétudes concernant la demande et un éventuel excédent de l'offre l'année prochaine font pression sur les prix, malgré les baisses d'approvisionnement du marché déjà décidées par l'Opep+ et le conflit israélo-palestinien au Proche-Orient. L'Arabie saoudite, la Russie et d'autres membres de l'Opep+ se sont déjà engagés à réduire leur production de pétrole de 5,16 millions de barils par jour (bpj), soit environ 5% de la demande mondiale quotidienne. Ces réductions comprennent 3,66 millions de bpj de la part de l'Opep+ et des réductions volontaires supplémentaires de la part de l'Arabie saoudite et de la Russie. Une source de l'Opep+, qui a refusé d'être nommée, a déclaré que les réductions existantes pourraient ne pas être suffisantes et que le groupe analyserait probablement le bien-fondé d'éventuelles mesures supplémentaires lors de la réunion. Deux autres sources de l'Opep+ ont déclaré que des réductions plus importantes pourraient être discutées. "Il n'est pas agréable de voir que la volatilité du marché est plus grande avant la prochaine réunion alors que les fondamentaux restent solides dans l'ensemble", a déclaré l'une des sources de l'Opep+. "Il est probable que les ministres expriment des idées sur ce qu'il faut faire de plus pour garantir une tendance stable." Les ministres de l'Energie de l'Opep+ se réuniront le 26 novembre. Le groupe a déjà adopté, lors de sa dernière réunion en juin, un plan visant à réduire l'offre de 3,66 millions de bpj d'ici à 2024. L'Opep et le ministère saoudien de l'Énergie n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (Reportage Olesya Astakhova et Alex Lawler ; avec la contribution d'Ahmad Ghaddar et Maha El Dahan ; version française Augustin Turpin)