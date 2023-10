L'Opep se veut optimiste sur la demande

ABOU DHABI (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) est optimiste concernant la demande d'énergie et considère qu'un sous-investissement dans le secteur représente un risque pour la sécurité énergétique, a déclaré lundi son secrétaire général Haitham al Ghais à l'occasion du salon Adipec organisé à Abou Dhabi. Haitham al Ghais a souligné l'importance de poursuivre les investissements dans le pétrole et gaz et a jugé les appels à cesser d'investir dans le secteur comme contre-productifs. "Nous considérons que la demande de pétrole est encore assez résistante cette année, comme elle l'était l'année dernière", a-t-il dit, précisant que l'Opep prévoit une croissance de la demande de plus de 2,3 millions de barils par jour (bpj) d'une année sur l'autre. Il a ajouté que les investissements dans le secteur étaient importants pour la sécurité énergétique. "Nous sommes à court de capacité de réserve, nous l'avons dit à maintes reprises et cela nécessite un effort concerté de toutes les parties prenantes pour comprendre l'importance d'investir dans ce secteur", a-t-il poursuivi. Le ministre émirati de l'Energie, Suhail al Mazrouei, a abondé dans le même sens, estimant que des investissements sont nécessaires de la part des compagnies pétrolières nationales et internationales. "Et ces investissements nécessitent que le monde financier soit prêt à financer le pétrole et le gaz", a-t-il dit. Selon Suhail al Mazrouei, les Emirats arabes unis sont en bonne voie pour accroître leur capacité de production de pétrole à cinq millions de bpj d'ici 2027, contre 4,2 millions de bpj actuellement. (Reportage Maha El Dahan, Yousef Saba et Alexander Cornwell; rédigé par Nadine Awadalla et Ahmad Ghaddar à Londres, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)