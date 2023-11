L'Opep+ repousse de quatre jours sa réunion, les cours du pétrole chutent

Crédit photo © Reuters

par Nadine Awadalla, Nayera Abdallah et Ahmad Ghaddar DUBAI/LONDRES (Reuters) - L'Opep+ a annoncé mercredi dans un communiqué avoir repoussé de quatre jours une réunion de niveau ministériel durant laquelle devaient être discutés les niveaux de production des pays membres, un report inattendu qui a amplifié le recul des prix du pétrole. Des sources au sein de l'Opep+ ont déclaré que le report de la réunion, du 26 au 30 novembre, découlait de désaccords au sein de l'organisation sur les niveaux de production de certains membres et de potentielles baisses. Ces désaccords, ont précisé trois sources, concernent des pays africains, alors que l'Opep+ avait indiqué à l'issue de sa dernière réunion, en juin, que les quotas de production 2024 pour l'Angola, le Nigeria et le Congo dépendraient d'examens effectués par des analystes externes. Il était attendu que la réunion initialement prévue dimanche permette aux pays exportateurs de pétrole et à leurs alliés, comme la Russie, d'envisager de nouvelles retouches à un accord sur les seuils de production qui limite déjà l'approvisionnement en brut du marché pétrolier jusqu'à l'an prochain, d'après des analystes et des sources à l'Opep+. Une source interne à l'organisation a déclaré que le report de la réunion pourrait permettre aux pays de disposer de davantage de temps pour discuter à la fois du respect des seuils de production actuels et de potentielles baisses supplémentaires. "L'incertitude n'est jamais une bonne chose pour les marchés financiers, qui doivent désormais patienter davantage pour obtenir de la clarté sur ce que l'Opep+ va faire l'an prochain", a commenté Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. "Le report de la réunion montre aussi qu'il y a des divergences entre participants", a-t-il ajouté. Le Brent était en repli de près de 4 dollars le baril, soit près de 5%, s'échangeant sous les 79 dollars, contre un pic de près de 98 dollars fin septembre, dans un contexte d'offre accrue et de préoccupations sur la demande face à une menace de ralentissement économique. Alors que la réunion devait initialement se tenir au siège de l'Opep, à Vienne, le communiqué de mercredi n'indique pas si elle aura lieu le 30 novembre par visioconférence ou en présentiel. Trois délégués ont cependant dit s'attendre à une réunion en personne à Vienne. (Reportage Nadine Awadalla, Nayera Abdalla, Ahmad Ghaddar, Vladimir Soldatkin, Alex Lawler et Maha El Dahan; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)