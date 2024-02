L'Opep+ remet à mars un réexamen de sa politique de production

L'Opep+ remet à mars un réexamen de sa politique de production













Crédit photo © Reuters

LONDRES/DUBAI/MOSCOU (Reuters) - Les membres de l'Opep et plusieurs autres pays producteurs de pétrole, regroupés sous l'appellation Opep+, ont maintenu leur politique et remis à mars la décision d'étendre ou non les réductions volontaires de production de pétrole, ont déclaré deux sources de l'Opep+ jeudi. En novembre dernier, l'OPEP+ avait convenu de réductions volontaires de la production totalisant environ 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre de cette année, l'Arabie saoudite ayant reconduit une réduction volontaire de 1 million de bpj. Jeudi, l'OPEP+ s'est réunie en ligne pour discuter du marché et des niveaux de production de pétrole, et n'a apporté aucun changement à sa politique. Les prix du pétrole ont été soutenus par les attentes de réduction des taux d'intérêt et par les tensions géopolitiques croissantes, notamment les attaques du groupe Houthi, allié à l'Iran, contre les navires circulant en mer Rouge. Le baril de Brent s'échangeait à plus de 81 dollars jeudi. Les deux sources de l'OPEP+, qui ont refusé d'être identifiées, ont déclaré que les réductions de production de pétrole seraient réexaminées en mars. Si les réductions volontaires du premier trimestre sont annulées, l'Opep+ commencera à remettre 2,2 millions de bpj sur le marché à partir du début du mois d'avril. Cela laisserait en place 3,66 millions de bpj de réductions de production convenues précédemment. Riyad a déclaré que les réductions pourraient se poursuivre au-delà du premier trimestre si nécessaire. Les précédentes décisions d'extension des réductions volontaires ont été prises au moins un mois avant leur mise en oeuvre. Le gouvernement saoudien, dans une annonce surprise cette semaine, a ordonné à la compagnie pétrolière d'État Aramco d'arrêter son plan d'expansion de la capacité pétrolière et de viser une capacité de production maximale soutenue de 12 millions de bpj, soit 1 million de bpj de moins que l'objectif annoncé en 2020. Le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré jeudi, après avoir participé à la réunion de l'Opep+, que la situation du marché pétrolier était stable. (Reportage Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova, Maha El Dahan, Vladimir Soldatkin et Alex Lawler ; rédigé par et avec la contribution d'Alex Lawler ; version française Gaëlle Sheehan)