L'OPEP relève sa prévision de croissance de la demande de pétrole en 2023 avec la Chine

par Alex Lawler LONDRES (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a relevé sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2023, citant l'assouplissement par la Chine des mesures liées à la pandémie de COVID-19 et des perspectives légèrement plus optimistes pour l'économie mondiale. La demande mondiale de pétrole augmentera cette année de 2,32 millions de barils par jour (bpj), soit une hausse de 2,3% sur un an, a indiqué mardi l'OPEP dans un rapport mensuel. Cette prévision, qui est supérieure de 100.000 bpj à celle de janvier, marque la première révision à la hausse de la part du cartel pétrolier depuis des mois. La hausse de la demande, particulièrement en Chine, pourrait soutenir les prix du pétrole, restés relativement stables depuis la fin de l'année dernière. "La clé de la croissance de la demande de pétrole en 2023 sera le revirement de la Chine sur ses restrictions de mobilité et l'effet que cela aura sur le pays, la région et le monde", a déclaré l'OPEP dans le rapport. L'OPEP s'attend à ce que la demande chinoise, freinée en 2022 par les restrictions liées au COVID-19, augmente de 590.000 bpj en 2023, contre 510.000 bpj estimé en janvier. L'OPEP est également optimiste sur les perspectives économiques, et a augmenté sa prévision de croissance économique mondiale pour 2023 à 2,6% contre 2,5% le mois dernier. Le groupe table toujours néanmoins sur un ralentissement lié à une inflation élevée et aux nouvelles augmentations des taux d'intérêt. "Les risques de baisse sont apparents et peuvent inclure de nouvelles tensions géopolitiques en Europe de l'Est, les défis intérieurs actuels de la Chine dans le contexte de la pandémie et les retombées potentielles du secteur immobilier chinois toujours fragile", a déclaré l'OPEP. Le rapport indique que la production de pétrole brut de l'OPEP en janvier a diminué de 49.000 bpj pour atteindre 28,88 millions de bpj. (Reportage d'Alex Lawler, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)