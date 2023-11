L'Opep+ proche d'un compromis avec les producteurs africains















par Alex Lawler, Ahmad Ghaddar et Olesya Astakhova LONDRES/MOSCOU, 24 novembre (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés au sein de l'alliance Opep+ s'est rapprochée d'un compromis avec les producteurs de brut africains sur les niveaux de production pour 2024, ont rapporté à Reuters trois sources au sein du cartel. L'Opep+ a annoncé mercredi avoir repoussé du 26 novembre au 30 novembre une réunion de niveau ministériel durant laquelle devaient être discutés les niveaux de production des pays membres. Selon des sources, ce report est lié à des désaccords sur les objectifs de production. Des membres africains de l'organisation comme l'Angola et le Nigeria souhaitent notamment accroître leur production, ont dit jeudi des responsables de l'Opep+. Le report de la réunion de l'Opep+ a provoqué une forte baisse des prix du pétrole, qui se sont toutefois redressés depuis, le cours du Brent se négociant vendredi au-dessus de 81 dollars le baril. L'une des sources a évalué à 99% la probabilité d'un accord le 30 novembre, tandis que les deux autres sources se sont contentées d'indiquer qu'un accord était proche. Une quatrième source a déclaré que des discussions étaient en cours. Le gouverneur du Nigeria auprès de l'Opep, Gabriel Tanimu Aduda, a indiqué jeudi à Reuters ne pas être au courant de désaccords avec d'autres membres de l'Opep+ sur les objectifs de production de son pays. Les quotas de production du Nigeria et de l'Angola ont été abaissés lors de la dernière réunion de l'Opep+ en juin, ces deux pays ayant échoué pendant des années à atteindre les objectifs précédemment fixés. Plusieurs analystes ont dit s'attendre à ce que l'Opep+ prolonge, voire intensifie, son programme de réduction de l'offre de pétrole en 2024 afin de soutenir les cours. Le marché attend également de voir si l'Arabie saoudite va reconduire, sur la base du volontariat, sa décision de réduire ses extractions d'un million de barils par jour, un programme qui prend fin en principe à la fin du mois de décembre. (Avec la contribution de Maha El Dahan à Dubaï, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)