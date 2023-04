"L'Opep+ n'a pas besoin de réduire davantage sa production", dit la Russie

par Olesya Astakhova PARIS (Reuters) - L'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, n'ont pas besoin de procéder à des réductions supplémentaires de la production de pétrole en dépit d'une demande chinoise plus faible que prévu, a fait savoir jeudi le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak. La Russie a atteint son objectif de production ce mois-ci après avoir annoncé début avril un programme de réduction de sa production pétrolière de 500.000 barils par jour (bpj) jusqu'à la fin de l'année, a ajouté le ministre. La production russe de pétrole et gaz condensés devrait reculer à environ 515 millions de tonnes cette année contre 535 millions en 2022, a-t-il encore indiqué. La Russie fait partie de l'Opep+ qui a annoncé plus tôt ce mois-ci une réduction combinée et inattendue de sa production d'environ 1,16 million de bpj. Interrogé pour savoir si l'Opep+ devait réduire davantage sa production face au repli des cours du brut, Alexandre Novak a déclaré : "Non, bien sûr, car nous avons pris une décision (sur la réduction) il y a seulement un mois, et elle entrera en vigueur à partir du mois de mai pour les pays qui s'y sont associés." Concernant la Chine, la reprise de la demande de pétrole après la fin de la politique "zéro-Covid" dans le pays est "probablement plus faible" que ce que les analystes et experts ont prédit, a prévenu Alexandre Novak. Le ministre russe a dit ne pas s'attendre à des problèmes sur l'offre de pétrole avec la réduction annoncée de la production, en dépit de l'avertissement de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). "Je pense que le marché est maintenant équilibré, compte tenu des décisions prises précédemment, compte tenu de notre réduction, des réductions que nous avons vues dans d'autres pays", a jugé Alexandre Novak. A la suite des sanctions occidentales prises contre Moscou pour son invasion de l'Ukraine, la Russie est parvenue à maintenir sa production et ses exportations de pétrole en augmentant les livraisons vers d'autres régions que l'Europe, son marché traditionnel pour le pétrole et le gaz. (Reportage Olesya Astakhova; rédigé par Vladimir Soldatkin; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)