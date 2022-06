L'Opep+ maintient ses politiques de production en août

LONDRES (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) a annoncé jeudi qu'elle maintiendrait ses politiques de production en août, sans toutefois discuter du mois de septembre, et ce malgré la hausse des prix et les inquiétudes concernant sa capacité à augmenter sa production.

Cette réunion intervient quelques jours avant le déplacement du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, qui doit notamment se rendre en Arabie saoudite, où il devrait insister sur la nécessité de relever la production.

Lors de sa dernière réunion début juin, l'Opep+ a décidé d'augmenter la production mensuelle de 648.000 barils par jour (bpj) en juillet et en août, contre 432.000 bpj précédemment.

Les prix du pétrole ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2008, dépassant les 139 dollars (133 euros) par baril au mois de mars, après que l'Europe et les Etats-Unis ont imposé des sanctions contre la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Les prix sont redescendus depuis, mais se situaient toujours au-dessus des 115 dollars par baril jeudi, en raison des inquiétudes concernant les capacités de production de l'Opep.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré cette semaine à Joe Biden avoir appris que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis pouvaient à peine augmenter leur offre de pétrole.

(Reportage Maha El Dahan, Alex Lawler et Ahmad Ghaddar, avec la contribution de la rédaction Opep; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)