L'Opep maintient sa prévision de croissance de la demande de pétrole

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'Opep a maintenu mardi ses prévisions d'une croissance robuste de la demande mondiale de pétrole en 2023 et 2024, s'appuyant sur le fait que les plus grandes économies s'en sortent mieux que prévu malgré les taux d'intérêt élevés et une inflation importante. La demande mondiale de pétrole augmentera de 2,25 millions de barils par jour en 2024, contre une croissance de 2,44 millions en 2023, a déclaré l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel. Ces prévisions sont inchangées par rapport au mois dernier. La levée des restrictions liées à la pandémie en Chine a contribué à l'augmentation de la demande de pétrole en 2023. "La croissance économique mondiale en cours devrait stimuler la demande de pétrole, notamment en raison de la reprise du tourisme, des voyages aériens et de la mobilité constante des automobilistes", a déclaré l'Opep dans son rapport, prévoyant que la demande mondiale dépasse les niveaux de 2019, avant la pandémie, dès cette année. L'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, ont commencé à limiter l'offre en 2022 pour soutenir le marché. La semaine dernière, le baril de Brent, référence mondiale, a pour la première fois dépassé les 90 dollars cette année, après que l'Arabie saoudite et la Russie ont prolongé leurs réductions volontaires de production. Le prix du Brent a atteint un pic mardi à 92,32 dollars le baril après la publication du rapport de l'Opep, un plus haut depuis novembre 2022. L'Opep a par ailleurs maintenu sa prévision d'une croissance économique mondiale de 2,7% cette année et de 2,6% en 2024. Le rapport montre aussi que la production de l'Opep a augmenté de 113.000 barils par jour en août pour atteindre 27,45 millions. Une enquête de Reuters avait révélé que la production avait augmenté le mois dernier en grande partie à cause de l'Iran. L'Iran est exempté des réductions de production de l'Opep et de l'Opep+ en raison des sanctions internationales à son encontre. (Reportage d'Alex Lawler; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)