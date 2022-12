L'OPA sur EDF va être prolongée après un recours de minoritaires

PARIS (Reuters) - L'offre publique d'achat (OPA) de l'Etat français sur EDF a été prorogée en raison d'un recours en justice, a annoncé mercredi l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui publiera ultérieurement un nouveau calendrier de l'opération.

L'AMF avait donné le 22 novembre son feu vert au projet de rachat des quelque 16% du capital d'EDF que l'Etat ne détient pas encore pour environ 9,7 milliards d'euros, et l'offre publique s'est ouverte le 24 novembre, pour une clôture initialement prévue le 22 décembre.

Dans un avis publié mercredi, le gendarme des marchés financiers explique qu'un recours a été déposé devant la cour d'appel de Paris le 2 décembre pour faire annuler son avis de conformité de l'offre.

"Dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la demande de sursis, l'offre publique est prorogée (...) et une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier modifié", ajoute l'AMF.

L'association d'actionnaires salariés d'EDF Energie en action conteste depuis le départ le prix de 12 euros par titre annoncé par le gouvernement, jugeant qu'il revient à spolier les investisseurs.

Elle a mis en cause vendredi dernier des informations de presse erronées annonçant un "succès" de l'OPA alors que l'Etat, s'il a franchi le seuil de 90% des droits de vote, ne détient pas encore 90% des actions EDF, condition nécessaire à la réalisation de l'opération qui ouvrirait la voie à une offre de retrait obligatoire.

Au 6 décembre, l'Etat détenait bien plus de 90% des droits de vote d'EDF mais seulement un peu plus de 86% des actions, selon les données disponibles sur le site de l'AMF et celui du groupe.

(Reportage Matthieu Protard et Marc Angrand, édité par Kate Entringer)