L'Onu va demander des comptes aux employés impliqués dans des actes de "terrorisme", dit Guterres

Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols NEW YORK (Reuters) - Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a promis dimanche de demander des comptes à "tout employé de l'Onu impliqué dans des actes de terrorisme" après les allégations selon lesquelles certains membres du personnel de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) auraient été impliqués dans les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Antonio Guterres a toutefois imploré les gouvernements de continuer à soutenir l'agence onusienne après que de nombreux pays aient interrompu leur financement. "Tout employé de l'Onu impliqué dans des actes de terrorisme devra répondre de ses actes, y compris en faisant l'objet de poursuites pénales", a déclaré le secrétaire général de l'Onu dans un communiqué. "Le Secrétariat est prêt à coopérer avec une autorité compétente capable de poursuivre les individus en question, conformément aux procédures normales du Secrétariat en la matière." Antonio Guterres a également déclaré: "Les dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent pour l'UNRWA, souvent dans des situations qui comptent parmi les plus dangereuses pour les travailleurs humanitaires, ne devraient pas être pénalisés. Les besoins urgents des populations désespérées qu'ils servent doivent être satisfaits" Le secrétaire général de l'Onu a fourni des détails sur les membres du personnel de l'UNRWA impliqués dans des "actes présumés odieux". Sur les 12 personnes impliquées, a-t-il déclaré, neuf ont vu leurs contrats résiliés, une est morte et l'identité des deux dernières est en train d'être établie. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Finlande ont annoncé samedi une suspension de leur financement de l'UNRWA après les accusations portées par Israël. Les Etats-Unis, l'Australie et le Canada ont déjà interrompu leur financement de l'agence onusienne. "Bien que je comprenne leurs préoccupations - j'ai moi-même été horrifié par ces accusations - je demande instamment aux gouvernements qui ont suspendu leurs contributions de garantir au moins la continuité des opérations de l'UNRWA", a déclaré Antonio Guterres. (Reportage Michelle Nichols à New York; version française Camille Raynaud)