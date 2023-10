L'ONU suspend des casques bleus en RDC et dénonce des abus sexuels

L'ONU suspend des casques bleus en RDC et dénonce des abus sexuels













Crédit photo © Reuters

KINSHASA (Reuters) - La mission de maintien de la paix des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC) a suspendu des casques bleus à la suite d'informations faisant état de fautes graves, a-t-elle déclaré dans un communiqué, affirmant une tolérance zéro pour "l'exploitation et les abus sexuels". Elle n'a pas précisé le nombre de casques bleus suspendus ni les détails des accusations portées contre eux. Des membres de la mission, connue sous le nom de Monusco, ont déjà fait l'objet d'accusations d'abus sexuels que les Nations unies se sont engagées à réprimer. "Des mesures de précaution ont déjà été prises conformément à la politique de tolérance zéro du Secrétaire général en matière d'exploitation et d'abus sexuels et d'autres formes d'inconduite", indique le communiqué publié mercredi en fin de journée. Ces mesures comprennent la suspension de la mission et le confinement dans des quartiers en attendant l'ouverture d'une enquête. La mission de maintien de la paix de l'Onu au Congo, qui a été initialement établie pendant la guerre civile qui a duré de 1998 à 2003, compte quelque 17.000 personnes déployées dans l'est du pays où diverses milices et groupes rebelles continuent de s'affronter. (Reportage Fiston Mahamba, rédigé par Nellie Peyton ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)