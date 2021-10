L'Onu nomme un rapporteur spécial sur l'Afghanistan

GENÈVE (Reuters) - Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a annoncé jeudi sa décision de nommer un rapporteur spécial sur l'Afghanistan chargé d'enquêter sur les violations commises par les taliban et les autres parties au conflit dans le pays.

La résolution a été présentée par l'Union européenne et 28 États ont voté pour, cinq contre - dont la Chine, le Pakistan et la Russie - et 14 se sont abstenus lors du forum des 47 États membres.

Selon la résolution de l'UE, le rapporteur spécial commencera à travailler en mars et sera assisté d'experts des Nations unies en analyse juridique, en médecine légale et en droits des femmes.

Michelle Bachelet, Haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, dispose déjà d'un mandat du Conseil pour surveiller la situation jusqu'en mars.

(Reportage Stephanie Nebehay; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)