L'Onu marquera le premier anniversaire de la guerre en Ukraine par un vote "historique"

L'Onu marquera le premier anniversaire de la guerre en Ukraine par un vote "historique"













par Michelle Nichols NATIONS UNIES, 23 février (Reuters) - L'Ukraine et la Russie ont tenté mercredi de s'assurer le soutien des membres des Nations unies avant un vote qui, selon les Etats-Unis, "entrera dans l'histoire". "Nous verrons comment les pays se positionnent sur la question de la paix en Ukraine", a déclaré l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, lors de l'Assemblée générale de l'organisation. Le projet de résolution présenté par l'Ukraine et ses soutiens, qui souligne "la nécessité de parvenir, dès que possible, à une paix complète, juste et durable", conformément à la Charte des Nations unies, semble en bonne voie pour être adopté jeudi par l'Assemblée. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a indiqué que la Charte des Nations unies était "sans ambiguïté". Le projet de résolution, qui n'est pas contraignant mais revêt un poids politique, prévoit que l'Assemblée demande une nouvelle fois à Moscou de retirer ses troupes et appelle à la fin des hostilités. La Russie a estimé que la résolution était "déséquilibrée et anti-russe" et a appelé les membres de Nations unies à voter contre. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)