L'Onu dénonce la négligence de la Russie à protéger les civils ukrainiens

Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré mardi que la Russie n'avait pas pris les mesures adéquates pour protéger les civils ukrainiens et qu'il existait des indications de crimes de guerre commis par les forces russes. Un suivi effectué par le bureau onusien de droits de l'homme a révélé "des violations flagrantes du code international des droits de l'homme, des violations graves du droit international humanitaire et des crimes de guerre, principalement de la part des forces de la Fédération de Russie", a déclaré Volker Turk. Ces violations, a-t-il précisé devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, comprennent 142 cas d'exécution sommaire de civils depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février l'an dernier, ainsi que des disparitions forcées, des actes de torture et des traitements abusifs infligés à des détenus, notamment des violences sexuelles. La Russie a fermement nié avoir commis des atrocités ou pris pour cible des civils en Ukraine. "La Fédération de Russie n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger les civils et les biens de caractère civil contre les répercussions de ses attaques", a déclaré Volker Turk. Il a ajouté que les forces armées des deux pays, et notamment de la Russie, devaient respecter les droits de l'homme et le droit humanitaire international. "(Les deux pays) doivent cesser d'utiliser des armes explosives à grande portée dans les zones peuplées et cartographier scrupuleusement l'emplacement des mines", a-t-il ajouté. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)