L'Onu demande 4,1 milliards de dollars pour aider le Soudan dévasté par la guerre

L'Onu demande 4,1 milliards de dollars pour aider le Soudan dévasté par la guerre













Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Les Nations unies ont lancé mercredi un appel aux dons de 4,1 milliards de dollars (3,81 milliards d'euros) pour répondre aux besoins humanitaires des civils touchés par la guerre au Soudan. Le conflit entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF), qui ravage depuis dix mois les infrastructures du pays, menace de famine et a déjà déplacé des millions de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan. La moitié de la population soudanaise, soit environ 25 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire et de protection. Plus de 1,5 million de personnes ont fui vers la République centrafricaine, le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan du Sud, selon l'Onu. Dans son appel conjoint avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) mercredi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a demandé 2,7 milliards de dollars pour fournir une aide humanitaire à 14,7 millions de personnes. Le HCR a sollicité 1,4 milliard de dollars pour soutenir près de 2,7 millions de personnes dans cinq pays voisins du Soudan, dans le cadre de cet appel. "Dix mois de conflit ont privé la population soudanaise de presque tout : sécurité, logement et moyens de subsistance", a déclaré dans un communiqué le coordinateur aux Affaires humanitaires des Nations unies Martin Griffiths. "L'appel de l'année dernière a été financé à moins de la moitié. Cette année, nous devons faire mieux et avec un sentiment d'urgence accru". (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)