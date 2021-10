L'Onu crée un fonds d'urgence pour les Afghans

GENÈVE (Reuters) - L'organisation des Nations Unies a annoncé jeudi la mise en place d'un fonds d'urgence en faveur de la population afghane qui puisera dans les dons gelés depuis l'arrivée au pouvoir des taliban en août.

Les petites entreprises, dont les start-up, seront aidées, et les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, handicapées) bénéficieront d'un revenu provisoire de base. Les agents travaillant dans des infrastructures publiques traitant de la sécheresse et des inondations, notamment, seront également soutenus financièrement.

Pour les premiers douze mois, quelque 667 millions de dollars seront consacrés à ce fonds.

Achim Steiner, directeur général du Programme des Nations unies pour le développement, a déclaré que le premier donateur, l'Allemagne, s'était engagé à verser 50 millions d'euros, et que l'Onu discutait avec d'autres donateurs potentiels.

"Les discussions de ces dernières semaines se sont concentrées sur la manière de trouver un moyen de mobiliser ces ressources, compte tenu de l'implosion économique en cours et de l'engagement réitéré de la communauté internationale de ne pas abandonner le peuple afghan", a déclaré Achim Steiner lors d'un point de presse.

(Reportage Stephanie Nebehay ; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)