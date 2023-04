L'Onu condamne la mort au Soudan de 3 employés du PAM

L'Onu condamne la mort au Soudan de 3 employés du PAM













LE CAIRE, 16 avril (Reuters) - Les Nations unies ont condamné dimanche la mort au Soudan de trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM), qui a annoncé la suspension de ses opérations dans ce pays en proie depuis samedi à de violents affrontements entre l'armée et un groupe paramilitaire. Un responsable de l'Onu, Volker Perthes, a précisé que les employés avaient été tués samedi alors qu'ils travaillaient pour le PAM à Kabkabiya, dans le nord de la province du Darfour. "Je suis également consterné par les informations sur le fait que des projectiles ont atteint des bâtiments de l'Onu et d'autres agences humanitaires dans plusieurs villes du Darfour", a ajouté le chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, dans un communiqué. Le PAM a fait savoir dans un communiqué qu'il suspendait temporairement toutes ses opérations au Soudan, pays en proie à une grave crise économique, en attendant que le calme revienne. (Rédigé par Nafisa Eltahir au Caire, version française Tangi Salaün)