L'Onu appelle la France à se pencher sur les problèmes de "racisme" dans la police

L'Onu appelle la France à se pencher sur les problèmes de "racisme" dans la police













Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - L'Onu a appelé vendredi la France à se pencher sur les problèmes de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué lors d'un contrôle de police, qui a entraîné trois nuits de violences sur tout le territoire. "C'est un moment pour le pays de se pencher sérieusement sur les problèmes profonds de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre", a déclaré la porte-parole du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), Ravina Shamdasani. "Nous soulignons aussi l'importance de se rassembler dans le calme. Nous appelons les autorités à s'assurer que l'usage de la force par la police pour s'en prendre aux éléments violents lors des manifestations respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité", a-t-elle ajouté. (Reportage par Gabrielle Tétrault-Farber; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)