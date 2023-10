L'Onu appelle Israël à ouvrir un point d'aide humanitaire vers Gaza

L'Onu appelle Israël à ouvrir un point d'aide humanitaire vers Gaza













Crédit photo © Reuters

(Actualisé tout du long avec éléments et déclarations supplémentaires; TV à disposition) par Michelle Nichols NATIONS UNIES (Reuters) - Des représentants de l'Onu ont déclaré lundi qu'il était nécessaire que plus d'un point de passage frontalier soit ouvert pour acheminer de l'aide dans la bande de Gaza, assiégée par Israël, ajoutant que le poste israélien de Kerem Shalom était le seul équipé pour accueillir suffisamment de camions. Depuis la semaine dernière, des camions transportant de l'aide humanitaire arrivent au compte-goutte à Gaza en provenance d'Egypte, via le point de passage de Rafah, le seul axe frontalier non-contrôlé par Israël. Le passage de Rafah est devenu le principal axe d'acheminement d'aides à Gaza depuis qu'Israël a décrété un "siège total" de l'enclave palestinienne en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Des représentants de l'Onu répètent que cette aide est insuffisante pour répondre à l'ampleur des besoins urgents de Gaza, densément peuplée avec quelque 2,3 millions d'habitants dont de nombreux enfants, alors que plus d'un million de Gazaouis sont devenus sans-abri depuis qu'Israël a débuté sa campagne de bombardements aériens sans précédent. "Davantage qu'un seul point d'entrée dans Gaza est indispensable si nous voulons faire une différence. Kerem Shalom, entre Israël et Gaza, est le seul passage suffisamment équipé pour traiter rapidement un nombre suffisamment élevé de camions", a déclaré Lisa Doughten, haute représentante de l'Onu, devant le Conseil de sécurité. Elle s'exprimait de la part du directeur des affaires humanitaires des Nations unies, Martin Griffiths, qui se trouve en Israël pour tenter d'obtenir une accélération des livraisons d'aides. Des négociations chapeautées par les Etats-Unis ont été ouvertes entre Israël, l'Egypte et l'Onu pour tenter de mettre sur pied un mécanisme durable d'acheminement d'aides à Gaza. Ces pourparlers achoppent pour l'heure à propos des procédures d'inspection des camions et des bombardements israéliens menés à Gaza près de la frontière égyptienne. L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré qu'il était "urgent" d'augmenter le nombre de camions humanitaires entrant dans Gaza, alors que Washington tente de trouver un équilibre entre soutien à Israël, son allié de longue date, et réponse à l'inquiétude internationale sur la situation humanitaire à Gaza. Il est particulièrement urgent d'alimenter les réserves en carburant, qui servent à fournir de l'énergie à des services essentiels comme les hôpitaux, a souligné Lisa Doughten. D'après la directrice de l'UNICEF, environ 55% des infrastructures d'alimentation en eau à Gaza sont défectueuses. Catherine Russell a ajouté que seule une usine de dessalement était en service à Gaza et fonctionnait à 5% de capacité, tandis que les six usines de traitement des eaux de l'enclave ont fermé. "Le manque d'eau potable est sur le point de devenir une catastrophe", a-t-elle déclaré. Le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a prévenu le Conseil que les Palestiniens de la bande de Gaza étaient soumis à des déplacements forcés et à une punition collective. Philippe Lazzarini a aussi déclaré que la mise hors service ce week-end des moyens de télécommunications dans l'enclave, placée sous blocus par Israël, a favorisé le déclin de l'ordre public et pourrait rendre "extrêmement compliqué, voire impossible", le maintien des opérations onusiennes dans Gaza. (Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)