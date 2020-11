L'Onu appelle à protéger les civils après l'ultimatum éthiopien pour le Tigré

Crédit photo © Reuters

NAIROBI (Reuters) - Les Nations unies ont exhorté lundi l'Ethiopie à assurer la protection des civils, après que le Premier ministre Abiy Ahmed a fixé aux forces rebelles de l'Etat du Tigré un ultimatum de 72 heures pour capituler avant une offensive contre la capitale locale Mekelle.

Les affrontements qui ont éclaté le 4 novembre entre les forces gouvernementales éthiopiennes et l'armée régionale du Tigré ont fait des centaines, voire même des milliers, de morts.

Catherine Sozi, coordinatrice humanitaire de l'Onu pour l'Ethiopie, a déclaré à Reuters qu'elle espérait que seraient garanties la sécurité des travailleurs humanitaires et la "protection des plus de 525.000 civils (non combattants) qui résident à Mekelle".

Elle a aussi demandé la protection de "toutes les infrastructures civiles comme les centres de santé, les écoles et le réseau d'eau".

Dans un communiqué sur Twitter, le gouvernement éthiopien a déclaré que l'armée avait pris "grand soin" à protéger les civils depuis le début des opérations menées dans le Tigré.

(Omar Mohammed; version française Jean Terzian)