L'Onu acte la fin de sa mission de maintien de la paix au Mali

par Michelle Nichols Nations Unies (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé vendredi le retrait d'ici la fin de l'année de sa mission de maintien de la paix au Mali, après que la junte militaire a demandé il y a deux semaines à la force de 13.000 hommes de partir "sans délai". La fin de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) intervient après des mois de tensions entre les casques bleus et la junte militaire au pouvoir à Bamako depuis les coups d'Etat de 2020 et 2021. Les 15 membres du Conseil ont adopté une résolution rédigée par la France, demandant à la mission de commencer samedi la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches, ainsi que la réduction et le retrait ordonnés et sûrs de son personnel, et d'achever ce processus d'ici au 31 décembre 2023. La France a retiré ses forces du pays l'été dernier, jugeant impossible de coopérer avec la junte au pouvoir, qui collabore désormais avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Des experts craignent que la situation sécuritaire ne s'aggrave après le départ de la mission, avec une armée malienne sous-équipée et environ 1.000 mercenaires de Wagner pour combattre une insurrection islamiste dans le nord et le centre du pays. La résolution du Conseil de sécurité autorise la Minusma à répondre aux menaces imminentes de violence à l'encontre des civils et à contribuer à l'acheminement de l'aide humanitaire en toute sécurité et sous la direction des civils jusqu'au 30 septembre. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, devra travailler avec les autorités maliennes pour transférer les tâches de la Minusma. Le Conseil appelle le Mali à coopérer pleinement avec les Nations unies pendant le retrait de la mission de paix. La Minusma est également autorisée jusqu'au 31 décembre à assurer la sécurité du personnel, des installations, des convois, des installations et du matériel de l'Onu, ainsi que du personnel associé. La mission de paix peut également effectuer des opérations visant à extraire le personnel de l'Onu et les travailleurs humanitaires en danger et à procéder à des évacuations médicales. Le Conseil de sécurité des Nations unies a déployé la Minusma en 2013 pour soutenir les efforts étrangers et locaux visant à rétablir la stabilité dans le pays. (Reportage Michelle Nichols ; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)