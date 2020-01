L'OMS repousse de 24 heures son estimation du risque posé par le coronavirus de Wuhan

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a repoussé à jeudi son estimation du risque posé par l'épidémie du coronavirus de Wuhan, apparue le mois dernier en Chine, a annoncé son directeur général mercredi soir à l'issue d'une réunion d'urgence d'un comité d'experts.

"C'est une décision que je prends extrêmement au sérieux", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, indiquant qu'il lui fallait disposer de toutes les évaluations et informations nécessaires.

"Notre équipe est sur le terrain à l'heure où nous parlons pour enquêter sur l'épidémie et réunir davantage d'informations", a-t-il ajouté, insistant sur la nature "évolutive et complexe" de la situation et exprimant également sa reconnaissance au président chinois Xi Jinping et au Premier ministre, Li Keqiang, pour leur coopération.

Une commission d'experts réunie doit déterminer si l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV constitue une urgence de santé publique de portée internationale.

Au cours de la décennie écoulée, l'OMS n'a déclaré cette alerte qu'à cinq reprises.

Selon le dernier bilan communiqué mercredi par les autorités sanitaires chinoises, l'épidémie a fait 17 morts en Chine avec plus de 540 cas confirmés.

En dehors de Wuhan, dans la province du Hubei, des cas de contamination ont été signalés à Pékin, Shanghai, Macao, Hong Kong et en Thaïlande (4 cas), aux Etats-Unis (1 cas), en Corée du Sud (1), au Japon (1)et à Taïwan (1).

Les transports en commun de la ville de Wuhan, où l'épidémie de coronavirus est apparue le mois dernier, seront suspendus à partir de jeudi et ses habitants invités à ne pas quitter la ville.

(Stephanie Nebehay; version française Henri-Pierre André)