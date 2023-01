L'OMS maintient son niveau d'alerte sur la pandémie de COVID-19

(Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué lundi maintenir son niveau d'alerte le plus élevé concernant la pandémie de COVID-19, qui continue de constituer une urgence sanitaire publique de portée internationale.

La pandémie se trouve probablement à un "point de transition" qui nécessite toujours une gestion attentive pour "atténuer les conséquences négatives potentielles", a ajouté l'agence dans un communiqué.

Cela fait trois ans que l'OMS a déclaré pour la première l'urgence sanitaire mondiale en raison du COVID-19. Plus de 6,8 millions de personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie, qui a touché tous les pays, bouleversant les communautés et les économies.

Les vaccins et les traitements ont permis d'améliorer considérablement la situation depuis 2020, et le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu'il espérait voir la fin de l'urgence cette année.

"Nous gardons l'espoir qu'au cours de l'année à venir, le monde passera à une nouvelle phase dans laquelle les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 seront réduits à leur niveau le plus bas possible", a-t-il déclaré lors d'une réunion de l'agence lundi.

Les conseillers du comité d'experts de l'OMS sur l'état de la pandémie ont déclaré à Reuters en décembre que ce n'était probablement pas le moment de mettre fin à l'urgence compte tenu de l'incertitude concernant la vague d'infections en Chine après l'abandon soudain par Pékin de sa politique "zéro COVID" début décembre.

(Reportage Abinaya Vijayaraghavan à Bangalore et Jennifer Rigby à Londres ; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)