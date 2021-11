L'OMS 'gravement préoccupée' par le rythme de transmission en Europe

par Krisztina Than et Nikolaj Skydsgaard

COPENHAGUE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié jeudi de "gravement préoccupant" le nombre de contaminations par le coronavirus actuellement enregistré dans de nombreux pays d'Europe.

A un tel rythme de transmission, le continent pourrait déplorer 500.000 décès supplémentaires dus au COVID-19 d'ici février, a déclaré Hans Kluge, directeur de l'OMS pour l'Europe, lors d'un point de presse, ajoutant que la propagation du SARS-CoV-2 était favorisée par son variant Delta, plus contagieux.

Le nombre de nouveaux cas de contamination a augmenté la semaine dernière de 6% en Europe, à près de 1,8 million, par rapport à la semaine précédente. Le nombre de décès a grimpé de 12% sur la même période.

L'Allemagne a fait état jeudi de 33.979 nouvelles infections en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie l'an dernier. Le précédent record - 33.777 nouveaux cas - avait été établi le 18 décembre 2020.

En France, le nombre de nouveaux cas en 24 heures a franchi mercredi le seuil de 10.000 pour la première fois depuis le 14 septembre.

La Russie et l'Ukraine font également face depuis plusieurs semaines à une envolée du nombre de contaminations.

En Autriche, le nombre quotidien de nouveaux cas s'approche de son record inscrit il y a un an, et Vienne, la capitale, a mis en place des mesures de confinement pour les personnes non vaccinées.

En Angleterre, selon l'Imperial College, le taux de prévalence est monté en octobre à son plus haut niveau depuis le début de l'épidémie, en raison notamment d'une forte hausse des infections chez les enfants et d'une flambée épidémique dans le Sud-Ouest.

La Slovaquie a fait état de 6.713 nouveaux cas, également un record, et le nombre quotidien de nouvelles infections en Hongrie a plus que doublé en une semaine, à 6.268.

La Pologne a fait état de son côté de 15.515 nouveaux cas en 24 heures, au plus haut depuis avril.

