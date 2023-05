L'OMS exhorte ses membres à introduire les réformes nécessaires contre la prochaine pandémie

Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté lundi les pays à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour se préparer à la prochaine pandémie et à honorer un engagement antérieur visant à accroître le financement de l'agence sanitaire des Nations unies. S'exprimant lors de l'assemblée annuelle de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré qu'il était temps de faire avancer les négociations sur la prévention de la prochaine pandémie, quelques semaines après avoir mis fin à l'état d'urgence mondial pour la pandémie de COVID-19. "Nous ne pouvons pas laisser traîner les choses", a déclaré le directeur général dans un discours adressé aux États membres de l'organisation, avertissant que la prochaine pandémie ne manquerait pas de "frapper à la porte". "Si nous ne procédons pas aux changements qui s'imposent, qui le fera ? Et si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous ?", a-t-il déclaré. L'assemblée annuelle de l'OMS, qui se tient à Genève pendant dix jours et qui coïncide avec le 75e anniversaire de l'organisation, devrait se pencher sur les défis sanitaires mondiaux, y compris les futures pandémies. Les 194 États membres négocient actuellement des règles contraignantes qui fixent leurs obligations en cas de menace sanitaire internationale et rédigent également un traité plus large sur les pandémies qui doit être ratifié l'année prochaine. "Un engagement de cette génération (sur le traité sur les pandémies) est important car c'est elle qui a fait l'expérience de l'horreur qui peut advenir d'un petit virus", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les pays doivent également examiner lundi le budget 2024-2025 de l'OMS, qui comprend des augmentations de leurs cotisations annuelles. (Reportage d'Emma Farge, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)